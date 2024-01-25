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Karton yüklü motosikletin kasasında yolculuk yapan şahıs trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Karton yüklü motosikletin kasasında yolculuk yapan şahıs trafiği tehlikeye attı

Eskişehir'de üç tekerlekli motosikletin kasasında yolculuk yapan bir şahıs, trafiği tehlikeye attı. Şahıs, kasada bulunan kartonların üzerine çıkarak cep telefonuyla uğraşırken sürücü sürekli manevra yapınca araç sarsıldı. Kask takmayan ve trafik kurallarını hiçe sayan şahıslar, metrelerce akan trafikte ilerledikten sonra ara sokağa döndü.

Karton yüklü motosikletin kasasında yolculuk yapan şahıs trafiği tehlikeye attı
25.01.2024 - 00:35,
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Karton yüklü motosikletin kasasında yolculuk yapan şahıs trafiği tehlikeye attı

ESKİŞEHİR - Eskişehirde hiçbir önlem almadan üç tekerlekli motosikletin kasasındaki yüklü kartonların üzerine çıkıp yolculuk yapan şahıs trafiği tehlikeye attı.

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'de üç tekerlekli ve ardında kasası bulunan motosikleti geri dönüşüm malzemesi yükleyen şahıslar, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıktı. Şahıslardan biri motosikleti kullanırken diğeri ise kasada bulunan kartonların üzerine çıkıp yolculuk etti. Sürücüsünün sürekli manevra yapması sonucu sarsılan aracın kasasındaki kartonların üzerinde rahat bir şekilde cep telefonu ile uğraşan şahıs 'pes' dedirtti. Trafiği tehlikeye atan ve kask takmayan şahısların metrelerce akan trafikte ilerledikten sonra ara sokağa döndü. Şahısların tehlikeli yolculuk başka bir aracın içindeki kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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