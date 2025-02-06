Karyağdı Armudu Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karyağdı Armudu Tanıtımı Yapıldı

Antalya'da Karyağdı Armudu'nu tanıtan etkinlikte çeşitli lezzetler sunuldu, coğrafi işaret önemi vurgulandı.

06.02.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentin coğrafi işaretli "Karyağdı Armudu"nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapılan etkinlikte katılımcılara "Karyağdı Armudu"nu içeren ekşimaya ekmeği, Karyağdı Armudu soslu levrek, zeytinyağlı armut yemeği, çıtır baklava böreği, armut püreli kaya levreği kabayaki, keçi eti, fırında Karyağdı Armudu ve sufle ikram edildi.

Etkinliğe, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

İl Tarım Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, burada yaptığı açıklamada, Karyağdı Armudu gibi değerlerin kültürel miras olarak görüldüğünü söyledi.

Coğrafi ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Erkal, "Bunları yaşatmamız, dünyaya tanıtmamız, önlerini açmamız, hayatta kalmalarını sağlamamız için de bir dizi faaliyetlerimiz oluyor. Önümüzdeki süreçte Antalya'nın diğer coğrafi işaretli ürünlerinde ya da coğrafi işaret alma yolunda olan ürünleriyle ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.

Ali Çandır ise Türkiye gastronomisini dünya gastronomisine ulaştırmayı istediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Çandır, "Karyağdı Armudu'nu coğrafi işaretle taçlandırdık. Bu toprakların her köşesinde birbirinden değerli ürünlerimiz var ve bu ürünleri üreticilerimizin de yardımıyla ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. 18 ürünümüz işaret aldı 17'si de işaret almayı bekliyor. Antalya ürünlerinin Antalya'daki işletmelerin raflarında bulunmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Antalya'nın zenginliklerini sunabileceği yemek çeşitlerini Antalya gastronomisine sunmayı hedeflediklerini belirten Şef Çağrı Esmer, Karyağdı Armudu sosu içeren keçi etli güveç yemeğinin çok beğenildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Miras, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karyağdı Armudu Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karyağdı Armudu Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.