Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında Akdeniz 'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.54'te Antalya Kaş ilçesinin 113,96 kilometre açığında 23,55 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.