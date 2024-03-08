Kas Hastası Gamze Öğretmenin Başarı Hikayesi

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Kas hastası Gamze öğretmeninin başarı hikayesi

Öğretme aşkıyla tüm engelleri aşan kas hastası öğretmenin hikayesi

ANKARA - Kas erimesi hastalığı teşhisi henüz 6 yaşında konulan ve 12 yaşından itibaren de tekerlekli sandalye ile yaşayan Almanca öğretmeni Gamze Kılıç, engellilere umut gençlere ise ilham oluyor.

Gamze Kılıç'a halk arasında kas erimesi olarak bilinen 'Müsküler Distrofi' hastalığı teşhis konuldu. Gamze öğretmen doğuştan gelen bu genetik hastalık ile 6 yaşında tanıştı. Teşhisin ardından Gamze öğretmenin el ve bacak hareketleri zamanla kısıtlanmalar olduğu görüldü. Henüz 12 yaşındayken ise hastalığın getirdiği nedenlerden dolayı tekerlekli sandalye ile yaşamaya devam eden Gamze öğretmen, eğitim kariyerinde elde ettiği başarılar ile engellilere umut öğrencilere ise rol model oluyor.

Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatını 2010 yılında kazanan Gamze Öğretmen, aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden de yan dal yaptı. 2014 yılında Erasmus programıyla Almanya Heidelberg Üniversitesine eğitim almak için giden Gamze öğretmen, yurtdışına okumaya giden ilk ağır engelli öğrenci olma özelliğini de halen taşıyor.

Tekerlekli sandalyesi ile yaptığı Almanya seyahatinin ardından Çekya, Avusturya, İtalya ve İsviçre'yi de gezen Gamze Öğretmen, 9 yıl önce atandığı Sincan Fatih Anadolu Lisesinde Almanca Öğretmeni olarak görevini sürdürüyor. Gamze Öğretmen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarabilmenin en iyi yolun öğretmenlikten geçtiğini söyledi.

"Doktorlar nefes boruma delik açarak beni cihaza bağladı"

Pandeminin yaşandığı 2021 yılında kanında karbondioksit oranının yükselmesi sonucu entübe edildiğini belirten Gamze öğretmen, "Daha sonra doktorlar nefes boruma cerrahi işlemle küçük bir delik açarak beni solunum cihazına bağladılar. Buna 'Trakeostomi' deniliyor. 'Trakeostomi' bir hastalık değil, mevcut bir hastalık sonucu ortaya çıkan bur durumdur" dedi.

"Her şeyi olduğu gibi kabullendiğim an hayatım değişti"

İnsanların hayatlarının süresini belirleyemeyeceğine dikkati çeken Gamze öğretmen, "Nasıl olursak olalım kalitesi bizim elimizdedir. Ben de kendime dair her şeyi olduğu gibi kabullendiğim an hayatım olumlu yönde değişti" ifadesini kullandı.

"Öğrencilerimin hayata kendilerine en uygun yeri bulmalarına yardımcı oluyorum"

Sosyal medyayı da aktif olarak kullandığını aktaran Gamze öğretmen, "Sosyal medyada engellilik konusunda farkındalık videoları çekiyorum. Okulumda derslere girmenin yanı sıra meslekleri tanıtma faaliyetlerine katkı sunarak öğrencilerimin hayata kendilerine en uygun yeri bulmalarına yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Şimdiye kadar alanında uzman birçok ismi davet ederek öğrencilerine konferans verilmesine vesile olduğunu dile getiren Gamze öğretmen, öğrencileri bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlu olsun"

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutlayan Gamze öğretmen, "Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır. Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasıdır. Başta annem olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Öte yandan Fatih Anadolu Lisesi, proje okulu olması dolayısıyla Ankara'nın önemli eğitim merkezleri arasında yer alıyor.