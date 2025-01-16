Kaş\'ta Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Durmuş Gedikoğlu (28) idaresindeki 35 BMV 422 plakalı motosiklet, Kaş- Seydikemer yolu Kınık Hal Kavşağı'nda Halil Keklikci'nin (63) kullandığı 07 Y 6831 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Ayşegül Korol ve Eşemen Keklikci yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.