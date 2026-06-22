Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaş\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
22.06.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ile önlem alındı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan söndürme çalışmalarına başlanırken, helikopterler de hava desteği verdi. Yangın yürütülen çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya'da bugün ayrıca Döşemealtı ve Alanya ilçelerinde 2 orman ve 2 ekili alandı. Yangın çıktı. Bu yangınlar da ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Katar’da bir fabrikada patlama meydana geldi Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi
Pakistan’da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı Pakistan'da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı
Benzin istasyonunda dehşet: Son hızla daldı, ezdiği yaralıyı çuval gibi yere fırlattı Benzin istasyonunda dehşet: Son hızla daldı, ezdiği yaralıyı çuval gibi yere fırlattı

21:18
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olumlu yanıt
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:47
Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul’da: Geri dönmek çok güzel
Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da: Geri dönmek çok güzel
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:25
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
18:22
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 21:19:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.