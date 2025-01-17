Kaş\'ta Otomobil-Kamyon Çarpışması

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.A. (65) idaresindeki 15 FF 746 plakalı otomobil, Kaş- Seydikemer D-400 kara yolunda karşı yönden gelen K.K. (24) yönetimindeki 35 SDH 02 plakalı kamyonla çarpıştı.
İki araç da çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan K.A, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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