Kasım İndirimleri İçin Tüketici Uyarısı - Son Dakika
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Kasım İndirimleri İçin Tüketici Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirimlerde tüketicilerin dikkat etmesi gerekenleri belirtti.

03.11.2024 13:18
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TİCARET Bakanlığı, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar için tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiği belirtilerek, "Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli" denildi.

Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı indirim dönemine ilişkin tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir" denildi.

'REKLAM KURULU YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve 'Efsane Kasım İndirimleri', 'Şahane Cuma İndirimleri' gibi isimlerle adlandırılan kampanyaların yakından takip edildiği vurgulanarak, "Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'30 GÜN İÇİNDE UYGULANAN EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINMALI'

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtilerek, "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan açıklamalarla ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

'KASIMDA E-TİCARET HACMİ, ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜSTÜNDE'

Öte yandan, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5'ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Bugünü, 11 Kasım günü izlemiştir. İşlem hacmi bazında kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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