KASK Genel Merkezi Ankara\'da törenle açıldı, Şimşek \'Geçit yok\' dedi

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi, törenle açıldı. KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Toplu sözleşme masasında milletin ve emekçinin hakkını hiçe sayanlara artık geçit yok. Kamu kurumlarında yan yapılar oluşturarak çalışma barışını ve kamu düzenini zedeleyenlere geçit yok. Emekçiyi ezenlere geçit yok, geçit yok" dedi.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi, Ankara'da törenle açıldı.

Konfederasyona bağlı sendika temsilcileri ve KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek'in hazır bulunduğu açılış törenine; ILO Ankara Ofisi yöneticisi Ayşe Emel Akalın, Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkanı İsmail Okumuş, Kariyer Büro-Sen Genel Başkanı Tolga Akgül, Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Birliği Genel Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Genel Başkanı İbrahim Özgöçmen, Net Haber-Sen Genel Başkanı Erol Akyüzlü, Mühendis Tek-Sen Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Baş, SGK-Sen Genel Başkanı Ali Turan Çiftçi, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Azize Atlı Özbaş ve Vatansever TOÇ-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Karatekin konuk olarak katıldı.

"EMEĞİN DİLİ, DİNİ, IRKI OLMAZ"

Konukların yaptığı konuşmanın ardından uluslararası sendika temsilcilerinin gönderdiği video mesajlar gösterildi. Konfederasyona bağlı sendika başkanlarının konuşmasının ardından ise katılımcılara hitap eden KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Emeğin dili, dini, ırkı olmaz. Emek tek millettir. Kıymetli yol arkadaşlarım, şairin dediği gibi dilce susup bedence konuşulan bir çağda kolay olmayacağını biz de biliyorduk. Orta sınıfın hızla tasfiye, yoksulluğun, yolsuzluğun empoze edildiği yalnızca ülkemizde değil, bakınız dünyanın birçok yerinde haklının değil, güçlünün hukukunun işletildiği bir zeminde itirazımız var dedik. Yapamazsınız dediler. Olmaz dediler. Ama dediler, fakat dediler. Değerli yoldaşlar biz inandık. Biz inanmaya inandık. Çünkü biz biliyoruz ki en büyük güç inançtır" ifadelerini kullandı.

Emekçinin iradesini zorla ipotek altına alanların önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini kaybettiğini belirten Şimşek, "Ve bugün de istiyorlar ki topyekün istikbalimiz kaybedilsin. Ama bugün burada açıkça ilan ediyoruz: Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü burası yalnızca bir meydan değildir. Burası milyonlarca emekçinin sesidir. Bu yaşamak isteyen madencinin nefesidir. Bu adalet arayışında elleriyle köz taşıyan üniversite emekçisinin meşalesidir. Bu hakkını isteyen memurun iradesidir. Bu alın terinin karşılığını isteyen işçinin haykırışıdır. Yani bu bir memleket meselesidir. Bu mücadele 3 milyon 530 bin memurun, 446 bin sözleşmeli memurun, 19 milyon işçinin, 17 milyon emekli, dul ve yetimin bir istikbal mücadelesidir" dedi.

Konuşmasında diğer sendikaları eleştiren Şimşek, "Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Toplu sözleşme masasında milletin ve emekçinin hakkını hiçe sayanlara artık geçit yok. Kamu kurumlarında yan yapılar oluşturarak çalışma barışını ve kamu düzenini zedeleyenlere geçit yok. Emekçiyi ezenlere geçit yok, geçit yok, geçit yok arkadaşlar. Kıymetli yol arkadaşlarım, memleketin milyonlarca emekçisi için ilk adımı bugün attık" açıklamasında bulundu.

ADALET-SEN KASK'A ÜYE OLDU

Konuşmasının sonunda Şimşek, Adalet-Sen Genel Başkanı Niyaz Dülger'i sahneye davet etti. Dülger, farklılıklarla beraber yol yürünmesi gerektiğini belirterek, "Aynı haksızlığın karşısında birlikte durabiliriz. İşte KASK çatısı altında buluşmamızın anlamı da burada başlıyor. Adalet-Sen olarak biz kendi kimliğimizden vazgeçerek değil, kendi kimliğimizle, kendi mücadelemizle ve yıllardır taşıdığımız mücadele tecrübesiyle bu yapının içerisinde yer almaya başlıyoruz" dedi.

Bağımsız sendikalara da çağrıda bulunan Dülger, "Biz bugün sadece yeni bir konfederasyondan bahsetmiyoruz. Nasıl bir sendikacılık istediğimizi söylüyoruz. Çünkü Türkiye'de çalışanların artık yeni bir tabelaya değil, yeni bir sendikacılığa ihtiyacı var. Yıllardır aynı soruları soruyoruz: Kim daha büyük? Kim daha güçlü? Kim daha fazla üyeye sahip? Artık başka bir soru sormalıyız. Bugüne dek sesimizi duyan, duymayan bağımsız sendikalara bir kez daha ikrar ediyoruz: KASK Konfederasyonu çatısı altında, ailemizde sizin için de bir yer var. Buyurun, ailevi sorunlarınızı bu çatı altında çözelim" ifadelerini kullandı.