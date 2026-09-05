KASK Genel Merkezi Ankara'da törenle açıldı; Şimşek dayatmalara geçit olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KASK Genel Merkezi Ankara'da törenle açıldı; Şimşek dayatmalara geçit olmadığını söyledi

KASK Genel Merkezi Ankara\'da törenle açıldı; Şimşek dayatmalara geçit olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle resmen açıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Yunus Şimşek, toplu sözleşme masasında emekçinin hakkını gasbeden dayatmalara artık izin vermeyeceklerini belirterek, mücadelenin milyonlarca çalışan ve emekli için başladığını vurguladı.

BAĞIMSIZ Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı.

KASK'ın Genel Merkez açılışı, Ankara'da gerçekleştirildi. Törene KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, çalışma hayatının ulusal ve uluslararası temsilcileri, bağımsız sendikaların yöneticileri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu çalışanları ve basın mensupları katıldı. Açılışta, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları, çalışma hayatında adalet ve liyakat, bağımsız sendikacılığın geleceği, sosyal diyalog ve sendikalar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi.

Kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi, çalışma hayatında adalet ve liyakati güçlendirmeyi ve kamu çalışanlarının karar alma süreçlerinde daha etkin temsil edilmesini hedefleyen KASK'ın, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalardan uzak, bağımsız ve yeni nesil bir sendikacılık anlayışı oluşturmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, Genel Merkez açılışında yaptığı konuşmada KASK'ın kuruluşunun yalnızca yeni bir konfederasyonun ortaya çıkışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Şimşek, kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların yalnızca belirli mesleklerin veya çalışan gruplarının meselesi olmadığını; kamu hizmetlerinin niteliğinden vatandaşın aldığı hizmete, liyakatten adalet duygusuna, çalışma barışından ülkenin geleceğine kadar geniş bir alanı doğrudan etkilediğini vurguladı.

'EMEKÇİNİN HAKKINI GASP EDEN DAYATMALARA ARTIK GEÇİT YOK'

En büyük gücün inanç olduğunu belirten Şimşek, "Biz biliyoruz ki en büyük güç inançtır. Yüreğimizi yumruklarımızın içine koyduk ve yürüdük. Çünkü biz bu toprakların mücadele tarihinden güç almaktayız. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden refah içinde yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve en sonunda da istikballerini kaybederler. Bugün bu sözün gerçekliğini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Memleket ve emek için, hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini belirten Şimşek, "Burası milyonlarca emekçinin sesidir. Bu, yaşamak isteyen madencinin nefesidir. Bu, adalet arayışında elleriyle köz taşıyan üniversite emekçisinin mücadelesidir. Bu, hakkını isteyen memurun iradesidir. Bu mücadele; 3 milyon 530 bin memurun, 446 bin sözleşmeli memurun, 19 milyon işçinin, 17 milyon emeklinin ve dul ve yetiminin istiklal mücadelesidir. ve buradan bir fırtına koparıyoruz. Toplu sözleşme masasında milletin de emekçinin de hakkını gasbeden dayatmalara artık geçit yok. Memleketin milyonlarca emekçisi için ilk adımı bugün attık. Memleket ve emek için, hep birlikte mücadeleye devam edelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek KASK Genel Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

KASK yönetimi, törenin ardından yaptığı değerlendirmede açılışa katılan kurum ve temsilcilere teşekkür etti. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Başta ILO Ankara Ofisi olmak üzere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelerek sevincimize ortak olan sendika ve meslek örgütlerimize, Türkiye'nin farklı hizmet kollarında mücadele veren bağımsız sendikalarımızın kıymetli genel başkan ve yöneticilerine, meslek örgütlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, kamu çalışanlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dostlarımızın ortaya koyduğu dayanışma, bağımsız kamu sendikacılığının geleceğine duyulan ortak inancın güçlü bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yunus Şimşek, Ankara, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASK Genel Merkezi Ankara'da törenle açıldı; Şimşek dayatmalara geçit olmadığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Market reyonlarında yeni dönem Artık tamamen yasak Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak
Almanya’da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti

10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
10:07
Tepki çeken tesettür defilesi
Tepki çeken tesettür defilesi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
09:12
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
08:24
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
08:09
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 10:39:18. #7.12#
SON DAKİKA: KASK Genel Merkezi Ankara'da törenle açıldı; Şimşek dayatmalara geçit olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement