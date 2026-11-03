KASK, memura refah payı ve 2027'deki yüzde 5 ve 4 zammın yeniden müzakeresini istedi - Son Dakika
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KASK, memura refah payı ve 2027'deki yüzde 5 ve 4 zammın yeniden müzakeresini istedi

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KASK, memura refah payı ve 2027\'deki yüzde 5 ve 4 zammın yeniden müzakeresini istedi
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KASK, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin açıklamasında memur maaşlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri yapılmasını ve refah payı verilmesini istedi. Sendika, 2027 için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranlarının yeniden müzakere edilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KASK) TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmeli, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranları yeniden müzakere edilmelidir" denildi.

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun (KASK), sosyal medya hesabından TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verilerine ilişkin "Memur maaşları artan hayat pahalılığı karşısında değer kaybediyor: Kamu çalışanları için acil ücret iyileştirmesi şart" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan enflasyon verileri farklılık gösterse de kamu çalışanlarının yaşadığı gerçek değişmiyor. Kira, gıda, enerji, ulaşım ve temel ihtiyaçlardaki artışlar memur maaşlarının alım gücünü her geçen ay daha fazla eritiyor. Ekim verisiyle birlikte Temmuz–Aralık 2026 dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkının 4 aylık verisi de belli oldu. Ancak bir kez daha altını çiziyoruz: Enflasyon farkı zam değildir; geçmişte kaybedilen alım gücünün gecikmeli telafisidir. 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 + yüzde 4 toplu sözleşme zam oranları ise mevcut ekonomik koşullar karşısında daha uygulanmadan yetersiz kalmıştır. KASK olarak çağrımız nettir: Kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak kalıcı ücret düzenlemeleri hayata geçirilmeli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmeli, 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 ve yüzde 4 zam oranları yeniden müzakere edilmelidir. Bizler bu ülkenin memuruyuz. Bizler bu devletin yükü değil, gücüyüz. Devletin memuru yoksul olamaz."

Kaynak: ANKA
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