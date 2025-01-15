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Kaşka Topluluğuna Ait İzler Bulundu

Kaşka Topluluğuna Ait İzler Bulundu

İnönü Mağarası'ndaki bulguların Kaşkalar'a ait olduğu düşünüldü. Tarih 6,500 yıl öncesine dayanıyor.

15.01.2025 17:56
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, İnönü Mağarası'ndaki çalışmalarda elde edilen bulguların, Anadolu'nun "kayıp" topluluklarından Kaşkalar'a ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

Karadeniz Ereğli ilçesi Alacabük köyünde yer alan mağaradaki kazıların bilimsel danışmanı Ekmen, gazetecilere, 2017'de Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürü Ahmet Mercan başkanlığında 25 kişilik uluslararası ekip tarafından başlatılan kazı çalışmalarında bugüne dek çok sayıda önemli buluntuya ulaşıldığını belirtti.

Ekmen, İnönü Mağarası'nın tarihinin 6 bin 500 yıl öncesine dayandığını anlatarak, yerleşim alanındaki arkeolojik buluntuların titizlikle incelenmesinin ardından alanın koruma altına alındığını ifade etti.

Geçen yıl tamamladıkları kazı sezonunda mağarada 5 ayrı arkeolojik kültür katmanı tespit ettiklerini bildiren Ekmen, üçüncü tabakada önemli keşiflere ulaştıklarını söyledi.

Ekmen, keşiflerin, neredeyse 100 yılı aşkın süredir bilim insanlarının hakkında belge aradığı Kaşka topluluklarıyla alakalı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Hititçe çivi yazılı belgelerde Kaşka topluluklarından sıklıkla bahsedilmekte. Hititler'in kuzeyindeki dağlık, ormanlık bölgede yaşayan, belli bir siyasi otoriteye sahip olmayan topluluklar olarak ifade edilmekte. Arkeologlar, uzun yıllardır bu toplulukların nerelerde yaşamış olduklarını, nasıl kültür üretmiş olabileceklerini araştırdı ancak çok somut kanıtlara ulaşılamadı. Biz, İnönü Mağarası'nın üçüncü tabakasında bulduğumuz Geç Tunç Çağı'na, günümüzden yaklaşık 3 bin 400, 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların Kaşka topluluğuna ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, hakkında uzunca yıllar bilgi ve belge edinilemeyen Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait ilk arkeolojik izlere ulaştığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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