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Kastamonu'da 430 köy yolu ulaşıma kapandı, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 430 köy yolu ulaşıma kapandı, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı

Kastamonu'da etkili olan kar sebebiyle çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, 430 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu\'da 430 köy yolu ulaşıma kapandı, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı
24.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:43
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- Kastamonu'da 430 köy yolu ulaşıma kapandı, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar sebebiyle çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, 430 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu- Ankara karayolunda seyir halinde olan çok sayıda ağır tonajlı araç yoldan kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen araç sürücüleri, zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Karayolları, Kastamonu Belediyesi ekipleri ise teyakkuz geçerek tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle ildeki 430 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı 36 ekip, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün boyunca tüm ilçelerde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 430 köy yolu ulaşıma kapandı, ağır tonajlı araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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