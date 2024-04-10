Kastamonu'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Bayram Namazı Coşkusu

Geniş Video İzle

Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar tarihi camilere adeta akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başlayan vatandaşlar, camilerin namaz vaktinden önce dolmasına sebep oldu. Vatandaşlar ayrıca kentteki tarihi camilere de yoğun ilgi gösterdi. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, bayram hutbesinin okunmasının ardından bayram coşkusunu yaşadı.

10.04.2024 08:53  Güncelleme: 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bayram namazı coşkusu

KASTAMONU - Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar tarihi camilere adeta akın etti.

Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı coşkusu yaşandı. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başladı. Camiler namaz vaktinden önce doldu. Vatandaşlar kentteki tarihi camilere de adeta akın etti. Namaz öncesinde vatandaşlar dua etti. Namazın kılınmasının ardından ise bayam hutbesi okundu.

Kastamonu\'da Bayram Namazı Coşkusu
Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kastamonu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ramazan Bayramı'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Camiler Doldu
    09:46 Ramazan Bayramı'nda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Camiler Doldu

    Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

  • Hakkari'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Mezarlıklara Akın Etti
    09:43 Hakkari'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Mezarlıklara Akın Etti

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü
    09:39 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

  • İstanbul'da Köy Geleneği: Mahallede Bayramlaşma
    09:38 İstanbul'da Köy Geleneği: Mahallede Bayramlaşma

    Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi sakinleri, köylerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul'da da sürdürüyor. Bayram namazının ardından mahallede toplanan vatandaşlar, havadan görüntülendi. Bayramlaşma sonrası yöresel lezzetlerden Herise yiyen vatandaşlar, toplu mezarlık ziyaretleri ve ev ziyaretleri yapıyor. Mahalle sakinleri, bu geleneği uzun yıllar İstanbul'da da sürdürmek istediklerini belirtti.


09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda Arasında Tartışma Çıktı Survivor All Star'da Nagihan ve Seda Arasında Tartışma Çıktı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 09:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement