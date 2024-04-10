Kastamonu\'da Bayram Namazı Coşkusu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.