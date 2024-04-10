Kastamonu'da bayram namazı coşkusu
KASTAMONU - Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar tarihi camilere adeta akın etti.
Kastamonu'da Ramazan Bayramı namazı coşkusu yaşandı. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitmeye başladı. Camiler namaz vaktinden önce doldu. Vatandaşlar kentteki tarihi camilere de adeta akın etti. Namaz öncesinde vatandaşlar dua etti. Namazın kılınmasının ardından ise bayam hutbesi okundu.
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi sakinleri, köylerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul'da da sürdürüyor. Bayram namazının ardından mahallede toplanan vatandaşlar, havadan görüntülendi. Bayramlaşma sonrası yöresel lezzetlerden Herise yiyen vatandaşlar, toplu mezarlık ziyaretleri ve ev ziyaretleri yapıyor. Mahalle sakinleri, bu geleneği uzun yıllar İstanbul'da da sürdürmek istediklerini belirtti.
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