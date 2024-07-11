Kastamonu'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebeğin Annesi Yargılanıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebeğin Annesi Yargılanıyor

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılanıyor. Sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı ve pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Tanıklar, çöp poşetinin içinde bebek gördüklerini ve durumu bildirdiklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

11.07.2024 22:03
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Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18), duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

C.Ç, savunmasında, her şey için çok pişman olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Tanık B.K. ise ateş yakmak için çalı parçaları almak üzere çöp konteynerinin yanına geldiğinde ağzı kapalı çöp poşeti gördüğünü anlatarak, "Konteynerin üstünde ölmüş kedi görmüştüm. Poşette kedi var diye düşündüm. Odun parçasıyla poşeti açtım, karşıma ayak çıktı." dedi.

Tanık İ.K. de B.K'nin poşetin içinde bebek gördükten sonra kendisine haber verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Halı saha işletmecisiyim. Akşamları halı sahanın önünde genelde ateş yakarız. Ben de arkadaşları odun almaları için çöpün yanına gönderdim. Poşetin ağzını açınca bebek bacağı dışarı çıkmış. Sonra bana seslendiler. Bebek ağlamıyordu. Biz poşetin ağzını açınca hareket etmeye başladı. Sonra ambulansı aradık. Bebek başının üzerine doğru atılmış gibi duruyordu. Daha göbek bağı da kesilmemişti."

Sanık C.Ç, tanıkların ifadelerinin ardından yaptığı savunmada, çöp poşetinin ağzını kapatmadığını kaydederek, "Poşetin ağzı açıktı, babam bağladıysa bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde erkek bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Ankara'ya sevk edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı.

Olay günü 17 yaşında olan bebeğin annesi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebeğin Annesi Yargılanıyor - Son Dakika

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