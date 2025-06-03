Kastamonu\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından piyasa fiyatının altında oto lastiği satacaklarını söyleyerek 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kastamonu ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 123 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, harici disk ve 4 kamera ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 zanlı salıverildi, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.