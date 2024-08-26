Kastamonu\'da drift yapan sürücüye ağır ceza

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KASTAMONU'da akaryakıt istasyonunda drift atan otomobilin sürücüsüne 32 bin 233 TL para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılan drift görüntüleri sonrası harekete geçti. Otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen M.Y.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil de 2 ay süreyle trafikten menedildi.