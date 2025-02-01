Kastamonu'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Kastamonu Valiliği, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağını açıkladı.

01.02.2025 13:16
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Kastamonu Valiliği, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden sonra ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarların etkisiyle salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşların meteorolojinin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika

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