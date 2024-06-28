Kastamonu'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya inşaat malzemesi ve hırdavat getiren Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı kamyon, Kastamonu- Karabük kara yolu Akgeçit mevkisinde devrildi.

Kazada araç şoför Rengi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda yaralanan Hakkı Yılmaz ise ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rengi'nin, AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olduğu belirtildi.