Kastamonu\'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Güncel

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali Meftun Dallı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Dallı, olayda hayatını kaybeden kazazede için de başsağlığı diledi.

Vali Dallı'ya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykan Özsarı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Suat Tüfekci de eşlik etti.