Kastamonu'da nadir görülen mavi yengeç ağına takıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da nadir görülen mavi yengeç ağına takıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçının ağına Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı. Yengecin boyutları ve bölgede ilk defa görülmesi şaşkınlık yarattı. Yengeç, daha sonra denize geri bırakıldı.

13.06.2024 10:24
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçının ağına Karadeniz'de nadir görülen "mavi yengeç" takıldı.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denizdeki barbun çekmek için açılan Ramazan Acar, ağındaki mavi yengeci fark etti.

Yaşam alanı daha çok Ege ve Akdeniz Bölgesi olan mavi yengeç 51 santimetre gelen kol açıklığıyla dikkati çekti.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bölgede ilk defa ağlarına mavi yengecin takıldığını söyledi.

Türün, Türkiye'de daha çok Muğla taraflarında yakalandığını anlatan Acar, "Yengeci ağda fark ettim, tekneye aldım. Barınağa dönünce de İlçe Tarım Müdürlüğüne haber verdim. Yapılan ölçümlerde yengecin gövde uzunluğu 21 santimetre, kol açıklığı da 51 santimetre ölçüldü. Dört yaşında ve erkek bir tür. Rengi ve özellikle boyutları bizi şaşırttı. Karadeniz ile alakası olmayan bir tür bölgemizde de ilk defa bizim ağımıza takıldı." ifadelerini kullandı.

Acar daha sonra yengeci denize bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da nadir görülen mavi yengeç ağına takıldı - Son Dakika

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