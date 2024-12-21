Kastamonu'da Sisin Etkisi

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Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkiinde sis etkili oluyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkiinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.