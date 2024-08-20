Kastamonu'da Sivil Toplum Kuruluşları Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olacak - Son Dakika
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Kastamonu'da Sivil Toplum Kuruluşları Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen 'Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi' ile sivil toplum kuruluşları (STK) kamunun karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil olacak.

20.08.2024 16:47
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi" ile sivil toplum kuruluşları (STK) kamunun karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil olacak.

Taşköprü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşköprü Eğitim Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Karar Alma Mekanizmalarına Katılım Projesi" imza töreni Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında birliği sağlayarak STK'ların karar alma mekanizmalarına etkisini artırarak daha iyi bir yönetişim ortaya konması hedefleniyor.

Vali Meftun Dallı, konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmasına katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından projeye 155 bin liralık destek temin edildiğini anlatan Dallı, "Bildiğiniz gibi günümüzde yönetişim kavramı var. Yani halkın, sivil toplum kuruluşlarının, oradaki diğer, aklınıza gelebilecek yönetime katılmasında fayda olacağını düşündüğümüz bütün aktörlerin karar alma süreçlerine katılımı son derece önemli. Yani insanların ne istediğini bileceğiz ki, ona göre tedbirlerimizi alalım, kaynaklarımızı ayıralım, belirleyelim. Bu anlamda proje çerçevesinde Taşköprü'deki sivil toplum kuruluşlarına bir dizi eğitim verilecek." dedi.

Projenin yaklaşık 5 ay süreceğini anlatan Dallı, "Yönetim sürecine nasıl katılacaklar, bunu yaparken hangi imkanları kullanabilirler, yönetim olarak bu süreç daha iyi nasıl yönetilir noktasında sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verilecek. Yönetim, yönetişim süreçlerine çok önemli katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Meftun Dallı ile Taşköprü Eğitim Derneği Saymanı Aydın İnce arasında protokol imzalandı.

Programa, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yavuz Selim Şimşek ile Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin katıldı.

Kaynak: AA

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