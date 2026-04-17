Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

17.04.2026 22:16
Kastamonu-Daday kara yolunda üç aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu- Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
