Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu'da üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu- Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.