Kastamonu'da Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu\'da Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu'da bir apartmanda yakınlarıyla tartışan şüpheli, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından polis, saldırganı gözaltına aldı.

29.02.2024 03:47  Güncelleme: 03:49
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Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.

Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle, gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.

Seyfettin H. ve Doğan A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Seyfettin H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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