Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde 8 adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeği "Kaplan"ın da görev aldığı operasyonda yapılan aramada 353 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 236 tabanca fişeği, 8 cep telefonu ve 7 sim kartı ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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