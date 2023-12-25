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Kastamonu'da yolu kapalı köy sayısı 301'e düştü - Son Dakika
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Kastamonu'da yolu kapalı köy sayısı 301'e düştü

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan 264 köye yeniden ulaşım sağlanırken, 301 köy yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. İL Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

25.12.2023 - 12:08,
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Kastamonu'da yolu kapalı köy sayısı 301'e düştü

KASTAMONU - Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan 264 köye yeniden ulaşım sağlanırken, 301 köy yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolu kapanan köylerde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yolu kapanan 264 köye yeniden ulaşım sağlandı. Merkez ilçesine bağlı 49, Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 20, Azdavay ilçesinde 35, Bozkurt ilçesinde 10, Cide ilçesinde 3, Çatalzeytin ilçesinde 8, Daday ilçesinde 30, Devrekani ilçesinde 26, Doğanyurt ilçesinde 5, Hanönü ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 8, İnebolu ilçesinde 22, Küre ilçesinde 18, Pınarbaşı ilçesinde 19, Seydiler ilçesinde 10, Şenpazar ilçesinde 8, Taşköprü ilçesinde 10, Tosya ilçesinde 6 olmak üzere 301 köye ise ulaşım sağlanamıyor. İL Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

Kastamonu\'da yolu kapalı köy sayısı 301\'e düştü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da yolu kapalı köy sayısı 301'e düştü - Son Dakika
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