Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Bayram Ziyareti

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ziyaretçiler, külliyeyi gezip dua etti. Ziyaretçiler, manevi ortamın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

19.06.2024 15:26
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Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile anılan ve Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi görmek için Türkiye'nin pek çok kentinden Kastamonu'ya ziyaretçiler geldi.

Külliyedeki Vakıf Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Asa suyu"ndan içip dua etti.

Ziyaretçilerden Merve Güney Eliri, AA muhabirine, Kastamonu'ya Kırıkkale'den geldiğini söyledi.

Öğrencilik yıllarının da Kastamonu'da geçtiğini anlatan Eliri, "Eşim ve çocuğumla tekrar Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerini ziyarete, dua etmeye geldik. Çocuğumuzun bu manevi ortamı görmesini istedik. Çok yoğun duygular yaşadık. Bayram dolayısıyla zaten kalabalık. İnsanlar dualarını etmeye geliyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz." dedi.

Recep Akpınarlı ise İstanbul'dan kente geldiğini belirterek, "Külliyeyi her yıl ziyaret ederim. İstanbul'dan memleketim Boyabat'a giderken her zaman buraya uğrarım. Manevi huzur veriyor." diye konuştu.

Gürgün Ulutaş da Ağrı Patnoslu olduğunu kaydederek, "Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerini ziyaret etmeye geldik. Buranın yanı sıra Kastamonu'nun tarihi yerlerini de ziyaret ettik. İlk kez geldim nasip olursa tekrar gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Bayram Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne Bayram Ziyareti - Son Dakika
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