Kastamonu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Kastamonu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı. Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesine getirildi. Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

29.04.2024 22:13
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Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden S.T, C.G, E.Ö, M.B, S.Y, E.K, İ.P, M.M.Y, B.Y. ve C.Y. tutuklandı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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