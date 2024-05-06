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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İlahiyat Fakültesi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Dünya sessiz, sen sessiz kalma", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Bebek katilisin İsrail", "Ey dünya kaç çocuk ölmeli", "Filistin'de katliam var", "Özgür Kudüs, özgür Filistin", "Kastamonu Üniversitesi tek yürek", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Özgür Filistin'e destek için Kastamonu Üniversitesi ayakta" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kampüs içindeki meydana kadar "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Taha Kanbolat, yaptığı konuşmada, boykot ve protestolarını Filistin'deki soykırım son bulana kadar devam ettireceklerini söyledi.

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Kanbolat, "Bu konudaki kararlılığımızı bildiriyor, İsrail'in her ne pahasına olursa olsun mutlak surette etkisiz hale getirilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak Gazze'deki bu soykırımın ve işgalin durdurulmasını, bölgenin sahiplerine bırakılmasını ve büyük felaketler yaşanmaması için acilen sınırda bekleyen bütün insani yardımların bölgeye girmesini ve Gazze'nin en kısa zamanda yeniden imar edilmesini istiyor, yüzyılın bu en büyük katliamını ve soykırımını yapanları ve onları destekleyenleri kınıyor, bu soykırımı durdurmak için vicdanının sesini dinleyen dünya akademisyenleri ve öğrencilerinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz." dedi.

İsrail için sonun başlangıcına gelindiğini kaydeden Kanbolat, "Unutulmamalıdır ki bugün hedefte bulunan ve soykırım toprağı haline gelen Filistin, zalim İsrail devleti için bir sonun başlangıcı olmazsa, bu zulüm ateşi yakın gelecekte tüm dünyayı yakacaktır. Başta milletimizle birlikte bütün Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere vicdan ve sağduyu sahibi tüm insanlık, bu tarihi ve vicdani sorumluluğun gereğini yapmalıdır. İnsanlık onurunu kurtarmak için dünya devletlerini Gazze'de yaşanan asrın felaketi bu soykırımı derhal durdurmaya ve son vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından katılımcılar dağıldı.