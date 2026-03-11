Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı
11.03.2026 15:09
Bolu Yeniçağa'da 15 yıl hapis cezası bulunan E.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gölyüzü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

