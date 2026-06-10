Katar, BAE ve Mısır'dan İran'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar, BAE ve Mısır'dan İran'a Tepki

10.06.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, BAE ve Mısır, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e saldırılarını kınadı ve dayanışma bildirdi.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır; İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarını şiddetle kınanarak, söz konusu saldırılar bu ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirildi.

Bölgenin gerekçesiz saldırıların sonuçlarından korunmasının önemi vurgulanan açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması amacıyla gerilimin düşürülmesi için çalışılması gerektiği belirtildi.

Katar'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğunu yinelenen açıklamada, bu ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak amacıyla alacakları tüm tedbirlere destek verildiği ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alan "terör saldırıları" şiddetle kınandı.

Söz konusu "saldırıların 3 ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" niteliği taşıdığını ve bu ülkelerin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, bu saldırıların söz konusu ülkelerin egemenliğini ve topraklarının güvenliğini ihlal ettiği, bölge istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Ürdün, Mısır, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, BAE ve Mısır'dan İran'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Katar, BAE ve Mısır'dan İran'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.