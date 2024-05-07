Katar, BAE ve Ürdün Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı - Son Dakika
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Katar, BAE ve Ürdün Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı

Katar, BAE ve Ürdün Gazze\'deki ateşkes çabalarını ele aldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı. Görüşmelerde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, esir takasının sağlanması ve yardımların Gazze'nin tamamına ulaştırılması yollarının ele alındığı ifade edildi. Al Sani, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları destekleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

07.05.2024 16:07
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, esir takasının sağlanması ve yardımların Gazze'nin tamamına ulaştırılması yollarının ele alındığı ifade edildi.

Al Sani, "bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları destekleme konusunda kararlı olduğunu" vurguladı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, BAE ve Ürdün Gazze'deki ateşkes çabalarını ele aldı - Son Dakika

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