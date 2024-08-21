Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes çabalarının birleştirilmesini vurguladı

Güncel

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de ateşkese yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, ülkesini ziyaret eden Blinken ile Doha'dan ayrılmadan önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik ortak arabuluculuk çabaları ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'de ateşkes ve esir takasını içeren, bölgeyi mevcut gerilimin muhtemel sonuçlarından kurtaracak bir anlaşmanın sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaları birleştirmenin önemini vurguladı.

Bölgede barışın yerleşmesi ve savaşın sonlandırılması hedefiyle Katar olarak çabalarını sürdüreceklerini belirten Al Sani, ülkesinin, arabulucu ortaklarının yanında üzerine düşeni yerine getireceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu programı kapsamında dün Katar'ı ziyaret etmişti. Blinken, dün akşam Katar'ın başkenti Doha'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgaline karşı olduklarını belirtmişti. Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin "(Mutabakat) Bu, derhal gerçekleşmeli ve gelecek günlerde hayata geçirilmeli. Biz de bunun sağlanması için mümkün olan her şeyi yapacağız." demişti.