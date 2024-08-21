Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes çabalarının birleştirilmesini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes çabalarının birleştirilmesini vurguladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de ateşkese yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı. Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik ortak arabuluculuk çabalarını değerlendirdi.

21.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de ateşkese yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, ülkesini ziyaret eden Blinken ile Doha'dan ayrılmadan önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik ortak arabuluculuk çabaları ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'de ateşkes ve esir takasını içeren, bölgeyi mevcut gerilimin muhtemel sonuçlarından kurtaracak bir anlaşmanın sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaları birleştirmenin önemini vurguladı.

Bölgede barışın yerleşmesi ve savaşın sonlandırılması hedefiyle Katar olarak çabalarını sürdüreceklerini belirten Al Sani, ülkesinin, arabulucu ortaklarının yanında üzerine düşeni yerine getireceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu programı kapsamında dün Katar'ı ziyaret etmişti. Blinken, dün akşam Katar'ın başkenti Doha'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgaline karşı olduklarını belirtmişti. Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin "(Mutabakat) Bu, derhal gerçekleşmeli ve gelecek günlerde hayata geçirilmeli. Biz de bunun sağlanması için mümkün olan her şeyi yapacağız." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Gazze, Katar, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes çabalarının birleştirilmesini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:39:07. #1.11#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı Gazze'deki ateşkes çabalarının birleştirilmesini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement