Katar'da 14. Geleneksel Dhow Festivali Açıldı - Son Dakika
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Katar'da 14. Geleneksel Dhow Festivali Açıldı

Katar'ın denizcilik kültürünü tanıtan festival, zengin etkinliklerle 7 Aralık'a kadar sürecek.

04.12.2024 23:16
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Katar'da geleneksel denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan Katara 14. Geleneksel Dhow Festivali başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Festival, Katar başta olmak üzere Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden geleneksel denizcilik sektörünün katılımcılarını bir araya getirerek bölgenin zengin denizcilik tarihini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Katar Kültür Köyü tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde, inci dalışından ağ yapımına, geleneksel teknelerin sergilendiği stantlardan folklorik gösterilere kadar çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Katara Kültür Köyü Genel Müdürü Prof. Halid Al Sulaiti, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Geleneksel Dhow Festivali, Katar'ın köklü denizcilik mirasını ve inci avcılığını tekrar hatırlamak ve bu mirası dünya ile paylaşmak için önemli bir fırsat. Festival sayesinde aynı zamanda kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan geleneksel dhow yarışı, bölgedeki denizcilik geçmişini canlandırıyor. Bu yarışlar, hem spor hem de kültürel bir etkinlik olarak yerel halktan ve özellikle Körfez ülkelerinden büyük ilgi görüyor.

Ayrıca, festival boyunca düzenlenen ışık gösterileri, canlı müzik performansları ve yerel lezzetlerin sunulduğu yemek stantları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Denizcilik kültürü gelecek nesillere aktarılıyor

Kültürel bir eğitim platformu da olan festivalde, yelken yapımı ve inci avcılığı gibi geleneksel denizcilik mesleklerine dair atölyeler düzenleniyor. Böylece denizcilik ve deniz avcılığı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleniyor.

Katara 14. Geleneksel Dhow Festivali 7 Aralık'a kadar Katara Kültür Köyü'nde devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'da 14. Geleneksel Dhow Festivali Açıldı - Son Dakika

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