Katar\'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan personele ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sanal medya hesabından, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

GÖRGÜN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında; görevleri başında şehit düşen kahraman personelimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayiimize, ASELSAN'ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası, yürüttüğümüz her çalışmada bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.