Katar'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları

Katar\'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları
22.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerine başsağlığı diledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya aracılığıyla taziye mesajı paylaştı. Ülke halkına ve ailelere sabır ve rahmet temennisinde bulunuldu.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan personele ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sanal medya hesabından, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

GÖRGÜN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında; görevleri başında şehit düşen kahraman personelimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayiimize, ASELSAN'ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası, yürüttüğümüz her çalışmada bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Katar'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:11:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Katar'daki Helikopter Kazasında Şehit Olanlara Taziye Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.