Katar'dan Gazze'ye Ateşkes Çağrısı

Katar, Gazze'de savaşı sona erdirecek bir ateşkes için İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çabalarını tüm zorluklara rağmen sürdürdüğünü duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, "Gazze'deki savaşı sona erdirme çabalarımız zorluklara ve yıkıcı insani duruma rağmen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuk girişiminin Gazze'deki savaşı sona erdirmeye odaklandığını belirten Ensari, arabuluculuk çabalarıyla serbest kalan İsrailli esir sayısının Gazze'ye saldırı yoluyla serbest kalan esir sayısından çok daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Ensari ayrıca İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze'ye insani yardımları bir tür "silah" olarak kullandığına işaret ederek, Tel Aviv'in insani yardımları bir baskı ya da pazarlık kartı olarak kullanamayacağını vurguladı.

Ensari, Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermeyen İsrail'e "uluslararası baskı" yapılması ve bölgeye yardım girişinin sürmesi gerektiğini söyledi.