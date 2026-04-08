Katar'dan İsrail'e Sert Kınama

08.04.2026 19:57
Katar, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Katar, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın geniş kesimlerini hedef alan hava saldırıları tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Söz konusu saldırıların Lübnan'ın egemenliğine yönelik ağır bir saldırı olduğu ve İsrail'in bu tutumunun hem uluslararası insancıl hukuk kurallarını hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını ve katliamlarını durdurması, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı duyması için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Saldırıların kınandığı açıklamada ayrıca, Katar'ın Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı adımlarda kardeş Lübnan halkı ve devletiyle tam dayanışma içinde olduğu; Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğinin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Advertisement
