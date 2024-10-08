Katar'dan Lübnan'a Hava Köprüsü

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İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardımların ulaştırılması için Katar'ın başkenti Doha ile Beyrut arasında hava köprüsü kuruldu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, makamında kabul ettiği Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır'a, ülkesinin Lübnan'a olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Katarlı Bakan Hatır, Doha ile Beyrut arasında bir hava köprüsü kurduklarını ve bu ay tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma ve gıda malzemeleri de taşıyan 10 adet C17 uçağının Katar'dan Lübnan'a ulaşacağını duyurdu.

Hatır, Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve istikrarına ilişkin destek mesajlarını aktararak Lübnanlı sivillere yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Katarlı Bakan, uluslararası topluma da İsrail'e silah göndermeme çağrısında bulundu.