Katar Dışişleri Sözcüsü Ensari, İsrail'de barışı inşa edecek ortak yok dedi - Son Dakika
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Katar Dışişleri Sözcüsü Ensari, İsrail'de barışı inşa edecek ortak yok dedi

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Katar Dışişleri Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'daki 2026 Dünya Güvenlik Forumu'nda İsrail'de barışı inşa edecek ortak bulunmadığını söyledi. Ensari, İsrailli siyasi adayların yalnızca askeri çözümden söz ettiğini ve bunun bölgede barış ile istikrar şansı sağlamayacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ??????? İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortaklarının olmamasının üzücü olduğunu söyledi.

Ensari, Doha'da düzenlenen "2026 Dünya Güvenlik Forumu"nda yaptığı konuşmada Filistin meselesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ensari konuşmasında, "İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortağımızın olmaması üzüntü verici." dedi.

İsrail'deki siyasi adayların hiçbirinin ne barıştan ne de bölgenin ve Filistin halkının istikrarından söz ettiğine dikkati çeken Ensari, İsrail'deki siyasetçilerin yalnızca askeri çözümden bahsettiklerinin altını çizdi.

Ensari, İsrail'deki bu tutumun yansımalarını şu sözlerle aktardı:

"Bu durum, gelecekte İsrail halkı da dahil olmak üzere bölgedeki hiçbir halkın barış ve istikrar şansına kavuşmasını sağlamayacaktır. İsrail hükümetinin şu anda yaptıkları İsrail'in güvenliğini ve emniyetini temin etmediği gibi, Filistin tarafının da kendisine dayatılanları kolayca kabul etmeyeceği bir sonuca yol açmaktadır."

"Müzakere masasında barışı tesis etmek isteyen başka bir taraf yokken, Filistin tarafına nasıl 'silahlarını bırak ve müzakere masasına otur' diyebiliriz?" şeklinde konuşan Ensari, Katar, Türkiye, Mısır ve ABD ile birlikte barış sürecini ileriye taşımaya çalıştıklarını ancak masanın diğer tarafında (İsrail) bu duruma çözüm bulmak isteyen kimsenin olmadığını vurguladı.

Ensari, Filistin halkıyla ve Gazze'deki insanlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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