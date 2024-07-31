Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Katar Emiri Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirmenin yolları ile ortak öneme sahip konular masaya yatırıldı.

Mısırlı Bakan, Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ile bunları destekleme ve geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının yansımaları, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler ile insani yardımların bölgeye girişinin önündeki engellerin kaldırılması değerlendirildi.