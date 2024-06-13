Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı, Gazze ateşkesi için görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı, Gazze ateşkesi için görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü. Görüşmede, çeşitli alanlardaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım akışının güvence altına alınması için arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi konusu da görüşüldü.

13.06.2024 02:25
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim ve Blinken Doha'da bir araya geldi.

Katar Emiri ve Blinken, görüşmede "çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri" ele aldı.

İki taraf ayrıca "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım akışının güvence altına alınması için arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi" konusunu görüştü.

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı konuşmadı, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı, Gazze ateşkesi için görüştü - Son Dakika

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