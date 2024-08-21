Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı Gazze ateşkesini değerlendirdi - Son Dakika
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Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı Gazze ateşkesini değerlendirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için gösterilen ortak arabuluculuk çabalarını değerlendirdi.

21.08.2024 15:17
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için gösterilen ortak arabuluculuk çabalarını değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, ABD'li Bakan Blinken'ın Doha'ya yaptığı kısa ziyaretin ardından Şeyh Temim ile de telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Katar Emiri ile ABD Dışişleri Bakanı'nın sabah yaptığı telefon görüşmesinde iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim ile Blinken'ın Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yürütülen ortak arabuluculuk çabalarını görüştüğü kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün, Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyarette Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi ile Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen arabuluculuk çabalarını görüşmüştü.

Blinken, kısa süren ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmemesi dikkati çekmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Al Sani, ülkesini ziyaret eden Blinken ile Doha'dan ayrılmadan önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri ve ABD Dışişleri Bakanı Gazze ateşkesini değerlendirdi - Son Dakika

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