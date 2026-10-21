Katar Emiri ve Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için çağrı yaptı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına yer verildi.

Açıklamada, iki liderin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı, bölgede gerilimin düşürülmesi, enerji güvenliğinin sağlanması ve diplomatik çabaların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Macron'un Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını vurguladığı aktarılan açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerine yönelik askeri saldırıları kınadığı ve bu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirttiği ifade edildi.

İki liderin, gerilimin düşürülmesi ve bölgedeki mevcut krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin özellikle İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği ve bu hedef doğrultusunda Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına Macron'un övgüde bulunduğu belirtildi.

Emir Temim ve Macron'un, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sağlanması gerektiğini yinelediği ve bu yöndeki çabalara desteklerini ifade ettiği aktarıldı.

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla uluslararası ortaklarla işbirliğini sürdürme ve gerilimi azaltmaya yönelik ortak diplomatik çabaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Katar'ın, küresel enerji güvenliğinin ve enerji tedarikinin istikrarının sağlanmasında güvenilir bir ortak olarak rolünü sürdürme konusundaki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

İki devletli çözüm vurgusu

Açıklamada, Katar ile Fransa'nın Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

İki liderin, New York Deklarasyonu doğrultusunda İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözüme desteklerini yinelediği aktarıldı.

Savunma ve ekonomi alanlarında işbirliği

Açıklamada, Katar ile Fransa arasındaki tarihi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin de görüşmede ele alındığı belirtildi.

Tarafların savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, akademik ve kültürel değişim alanlarında işbirliğini geliştirme kararlılıklarını yinelediği ifade edildi.

Ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun başkanlığında Doha'da düzenlenen 4. Katar-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.