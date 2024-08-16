Katar, Gazze\'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktaran Ensari, Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü ve arabulucuların, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak, Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkes sağlama çabalarında ilerleme taahhütlerinde kararlı olduklarını belirtti.

Ayrıca Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi halkının, esirler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Biden'ın 31 Mayıs 2024'te duyurduğu ve daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekildi.