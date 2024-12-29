Katar, Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Görüşüyor

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(ANKARA) - Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas heyetiyle Gazze'deki savaşı sona erdirecek "net ve kapsamlı" bir ateşkes anlaşmasını görüştüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise Hamas ile 'sınırlı' bir anlaşma yapıldığına ilişkin haberleri yalandı. Bu arada Kemal Advan Hastanesine baskında gözaltına alınan hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye liderliğindeki bir Hamas ekibiyle başkent Doha'da "Gazze'de ateşkes müzakerelerini" görüştüğü belirtildi. Açıklamada "Toplantıda Gazze'deki ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler gözden geçirildi ve bölgede devam eden savaşı sona erdirecek net ve kapsamlı bir anlaşmanın sağlanması için süreci ilerletmenin yolları tartışıldı" denildi.

Körfez ülkeleri, ABD ve Mısır ile birlikte Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için aylardır başarısızlıkla sonuçlanan müzakereler yürütüyor. Kasım ayında Doha arabuluculuk faaliyetlerini askıya aldığını açıklayarak Hamas ile İsrail'in "isteklilik ve ciddiyet" göstermesi halinde yeniden başlayacağını söylemişti.

Netanyahu'nun ofisi Hamas ile 'sınırlı' bir anlaşma yapıldığı haberini yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce hükümetinin ve Hamas'ın iyi niyet göstergesi olarak "sınırlı" bir ateşkes anlaşmasına varabileceğini iddia eden haberi yalanladı.

İsrail'in Channel 12 kanalı tarafından yayınlanan bir haberde her iki tarafın da Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar küçük çaplı bir anlaşmayla ilgilendiği iddia edilmiş ancak ayrıntı verilmemişti. Netanyahu'nun ofisi haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirdi.

İsrail Gazze'dearalarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 240 kişiyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesine düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınan hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve İsrail ordusuna göre, İsrail güçlerinin Cuma günü Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesine düzenledikleri baskında, aralarında Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve onlarca sağlık personelinin de bulunduğu 240'tan fazla Filistinliyi yarı çıplak soyundurarak gözaltına almıştı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Cuma günü geç saatlerde İsrail ordusu tarafından serbest bırakılan bazı personelin askerler tarafından dövüldüğünü söylemesi üzerine Hüsam Ebu Safiye'nin sağlığından endişe duyduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, hastanenin Hamas'ın askeri operasyonları için bir komuta merkezi olarak kullanıldığını ve tutuklananların şüpheli militanlar olduğunu söyleyerek Ebu Safiyye'nin Hamas ajanı olduğundan şüphelenildiği için sorgulanmak üzere götürüldüğünü belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'nin kuzey ucundaki üç sağlık tesisinden biri olan hastaneye yapılan baskının bölgedeki son büyük sağlık tesisini de hizmet dışı bıraktığını açıklamıştı.