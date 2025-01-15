Katar, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika
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Katar, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Duyurdu

Katar, Gazze\'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Duyurdu

Katar, Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması imzalandığını açıkladı.

15.01.2025 22:46
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurdu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü başlayacağını ifade etti.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika

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