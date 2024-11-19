Katar, Gazze için ateşkes müzakerelerine yeniden hazır - Son Dakika
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Katar, Gazze için ateşkes müzakerelerine yeniden hazır

Katar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine arabuluculuk için tarafların ciddi olmasını bekliyor.

19.11.2024 19:46
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze Şeridi'nde ateşkes için yürütülen dolaylı müzakerelerde "tarafların ciddi olması halinde" arabuluculuğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Ensari, Hamas'ın ateşkes müzakerelerine katılan liderlerinin Doha'da olmadığını, çeşitli ülkelere ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'da kapatıldığı iddialarına ilişkin Ensari, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Hamas'ın siyasi bürosu kapatılırsa, bunu Katar Dışişleri Bakanlığı açıklar, başka kaynaklar değil." dedi.

Ensari, "Katar'ın arabuluculuk çabalarının askıya alınması tarafların ciddiyetsizliğinden kaynaklandı. Doha siyasi amaçlarla sömürülmeyi kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Tarafların ciddi olması halinde Doha yönetimi müzakerelere yeniden başlamaya hazır." diyen Ensari, ülkesinin ateşkes sağlanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusundaki tutumunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar, ABD ve Mısır ile birlikte İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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