Katar, İsrail'in yıkıcı saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni kıtlıktan kurtarmak için sınır kapılarının açılmasından başka alternatif olmadığını belirtti.
Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Tarık el-Ensari, Arap Birliği'nin Gazze'yi görüştüğü olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda sağlam durma çağrısını yineledi.
Ensari, "Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'deki korkunç insani gerçekliğin, uluslararası toplumu Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis etmek ve saldırıların etkisinin bölgeye yayılmasını önlemek için sıkı bir şekilde önlem almaya zorladığını" ifade etti.
Ensari konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'yi tehdit eden kıtlıktan kurtarmak ve soykırım riskini önlenmek için işgalci güçler tarafından kapatılan sınır kapılarının açılmasını sağlamaktan başka bir alternatif yok."
Arap Birliği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı.
Söz konusu toplantı, Moritanya'nın Mısır Büyükelçisi, Arap Birliği Daimi Temsilcisi ve Arap Birliği Konseyi Başkanı Hüseyin Sidi Abdullah Aldi başkanlığında Kahire'de başladı. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zaki ve üye ülkelerin delegeleri katılıyor.
Arap Birliğinden daha önce yapılan açıklamada, Filistin'in talebi ve Arap ülkelerinin desteğiyle düzenlenen toplantıda, "soykırım suçunu ve İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı açlık ve yerinden etme politikasını durdurmaya yönelik Arap ve uluslararası eylemin" tartışılacağı açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Katar, Gazze Şeridi'ni kıtlıktan kurtarmak için sınır kapılarının açılmasını istiyor - Son Dakika
Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.
OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.
Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına 111 araç ve 468 personelle müdahale edildiğini bildirdi. Yangının bölgedeki iş yerlerine sirayet etmesini engellemek için itfaiye, AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekipleri tarafından yoğun bir şekilde söndürme çalışmaları sürdürülmektedir.
Amasya'nın Suluova ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen MHP'li Rıfat Uzun mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Uzun, Suluova'yı daha ileriye taşımak için canla, başla, gayretle çalışacaklarını belirtti.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?