Katar, Gazze'ye 1,3 milyon litre yakıt için BM ile anlaştı - Son Dakika
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Katar, Gazze'ye 1,3 milyon litre yakıt için BM ile anlaştı

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 1,3 milyon litre yakıtın girişini sağlamak amacıyla BM ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Yakıt, hastaneler ve sağlık merkezleri başta olmak üzere hayati hizmetlerin sürdürülebilmesi için hibe edilecek.

Katar, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 1,3 milyon litre yakıtın girişini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 1,3 milyon litre yakıtın girişini sağlamak amacıyla BM ile anlaşma imzalandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yakıtın hastaneler, sağlık merkezleri ve insani hizmetler başta olmak üzere Gazze'deki hayati hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla hibe edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın 7 Ekim 2023'ten Mart 2026 sonuna kadar Gazze'ye yaklaşık 30 milyon litre yakıt sağladığı belirtildi.

Yeni yakıt hibesinin, İsrail'in saldırıları ve Gazze'ye insani yardımların yanı sıra yakıt, motor yağı ve yedek parça girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ağırlaşan insani koşullar altında temel hizmetlere yönelik acil ihtiyaçların karşılanması ve insani yardım çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla verildiği kaydedildi.

Bu sayede bazı hastane ve sağlık merkezlerinin hizmet vermeye devam etmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Yakıt girişindeki kısıtlamaların sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı Gazze'de, yakıta bağlı sağlık hizmetlerinden çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2,1 milyon Filistinlinin yararlandığı kaydedildi. Yakıtın, İsrail'in girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaç duyulan diğer hayati sektör ve hizmetlerin devamlılığı açısından da önem taşıdığına işaret edildi.

İsrail'in yakıt ve teknik malzeme girişine yönelik kısıtlamaları

Gazze'deki temel hizmetlerin büyük ölçüde jeneratörlere bağlı olduğu belirtilen BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 11 Eylül tarihli raporunda, hastaneler, birinci basamak sağlık merkezleri, kan bankaları, sahra hastaneleri, su kuyuları, arıtma tesisleri ve kanalizasyon pompalarının jeneratörlerle çalıştırıldığı bildirildi.

Raporda, İsrail'in motor yağları ve yedek parçaların Gazze'ye girişine getirdiği kısıtlamalar ile yakıt için gerekli finansmanın yetersizliğinin, temel hizmetlerin enerji ihtiyacını son derece kırılgan hale getirdiği uyarısı yapıldı.

BM'nin 2720 mekanizmasına ilişkin verilerine göre, İsrail makamları mart ayından bu yana Gazze'ye yaklaşık 13 bin 445 litre motor yağı girişine onay verirken, eylül ayının başında 92 bin 778 litreden fazla motor yağı onay bekliyordu.

Söz konusu yağların hastaneler ve su-kanalizasyon tesislerinin çalıştırılmasında kullanılan jeneratör, araç ve ekipmanların bakımında, insani yardım malzemelerinin taşınmasında ve atık ile enkazın kaldırılmasında kullanıldığı belirtildi.

BM ayrıca Gazze'de temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli malzeme ve ekipmanların girişine yönelik İsrail'in kısıtlamalarının devam ettiğini bildirdi.

Gazze'de elektrik altyapısının büyük bölümü kullanılamıyor

BM verilerine göre, Gazze'de istikrarlı elektrik arzının neredeyse bulunmaması nedeniyle temel hizmetlerin devamlılığı büyük ölçüde jeneratörlere bağlı bulunuyor.

Gazze'de su ve kanalizasyon altyapısının işletilmesinde de yakıta ihtiyaç duyulurken, BM değerlendirmelerinde su güvenliği konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı'nın 24 Mayıs'ta kapatılmasının ardından Kerem Ebu Salim'in Gazze'ye mal girişinin sağlandığı tek açık kapı olarak kaldığı, ancak temel malzeme ve ekipmanların girişine yönelik İsrail'in kısıtlamalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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